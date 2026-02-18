Blizzard scheint endlich den Fortschrittsfehler von Overwatch gelöst zu haben und verspricht Belohnungen für die Betroffenen

HQ

Der Start der ersten Staffel von Overwatch im Jahr 2026 wurde von einem großen Fehler überschattet. Ein großer Fortschrittsfehler hat das Spiel infiziert, sodass Spieler den Talon x Overwatch Event-Pass nicht weiterverfolgen, bestimmte Battle Pass-Belohnungen erhalten oder sogar Wettbewerbspunkte erhalten können. Das Spiel funktionierte ansonsten wie vorgesehen, aber die vielen Belohnungen wurden nicht wie erwartet verteilt.

Dieser Bug verursacht seit etwa fünf Tagen Probleme, aber es scheint, als hätte Blizzard endlich einen Weg gefunden, ihn zu beseitigen. In einem Forenbeitrag wird bestätigt, dass eine Lösung eingeführt wird, um den lästigen Bug zu beseitigen, wobei die Betroffenen (buchstabswert alle, die seit letztem Wochenende gespielt haben) für ihre Mühe mit den folgenden Extras belohnt werden.



12 Basis-Lootbox



1 Epische Lootboxen



1 Legendäre Lootbox



2 VO-Zeilen (Sojourn, Emre)



2 Gebräuchliche Titel (Overwatch, Talon)



1 Waffenanhänger (Overwatch )



1 Namenskarte (Emre)



Diese Belohnungen können ein paar Tage dauern, bis sie ankommen, und Blizzard merkt an, dass einige ihre Belohnungen früher erhalten als andere. Ebenso, da der Bug die erste Woche des Talon x Overwatch -Events praktisch beendet hat, werden die Passabschluss-Herausforderungen gesenkt, um sicherzustellen, dass Leute, die die Titel und volle Belohnungen wollen, sie weiterhin wie geplant bekommen können. Dies wird im Einklang mit dem Midseason-Patch in ein paar Wochen passieren und wie sich die Dinge verändern, erklärt Blizzard.



Strike Commander: Vollständig 8 Overwatch Ereignis besteht → Vollständig 7 Overwatch Ereignis besteht



Lupine Imperator: Vollständige 8 Talon-Event-Pässe → Komplette 7 Talon-Event-Bestandteile



Folglich erfordert die Double Agent-Challenge-Anforderung nun nur noch 14 Abschlüsse statt der ursprünglichen 16



Wurdest du kürzlich von diesem Bug in Overwatch betroffen?