Blizzard schaltet weitere Realms für WoW: Classic frei

Ab 0:00 Uhr dürfen MMO-Fans wieder in ihren nostalgischen Gefilden versinken und das Rollenspiel-Schwergewicht World of Warcraft: Classic zocken (sofern die Server mithalten). Doch gerade bei diesem Thema haben viele Spieler berechtigte Sorgen, weil Blizzards Server bereits vor dem offiziellen Start voll sind, zumindest legen das die Charakter-Registrierungen nahe. In den Foren bestätigte der Entwickler ebenfalls, dass sich Spieler zum Launch auf längere Wartezeiten einstellen sollten.

Um dem Ansturm standzuhalten wird der Entwickler heute Abend fünf weitere Realms freischalten. Einer davon, Nethergarde Keep, ist ein "normaler" Server, der Rest konzentriert sich auf PvP-Action. Zusammen mit dieser Bekanntmachung erklärte Blizzard, dass die Beschränkung, nur drei WoW-Classic-Charaktere pro Account erstellen zu dürfen, mittlerweile aufgehoben wurde. Spieler dürfen jetzt also bis zu zehn Charaktere pro Realm erstellen, falls ihr anderen Spielern unbedingt ihre Namen streitig machen wollt.