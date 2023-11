Blizzard-Präsident glaubt, dass "die Spieler keine Geduld haben"

HQ

Blizzard-Präsident Mike Ybarra hat den Spielern vorgeworfen, heutzutage keine Geduld mehr zu haben, und gesagt, dass sie ständig Inhalte erwarten, während sie gleichzeitig hoffen, dass sie ein bestimmtes Qualitätsniveau erreichen.

Im Gespräch mit The Verge über die Zukunft von Blizzard nach der Übernahme durch Xbox sagte Ybarra Folgendes:

"Die Spieler haben keine Geduld. Sie wollen jeden Tag, jede Stunde neue Sachen. Wir versuchen, auf diese Weise zu reagieren und gleichzeitig die Messlatte für die Qualität von Blizzard hoch zu halten. Wir wissen, dass die Spieler buchstäblich fast jeden Tag neue Inhalte wollen. Gleichzeitig braucht es große Teams, um das umsetzen zu können. Sie müssen es also auf die richtige Weise monetarisieren. Gleichzeitig sage ich den Teams immer: 'Wenn jemand einen Dollar oder einen Cent bei Blizzard ausgibt, möchte ich, dass er sich danach gut fühlt. Wie kommen wir in eine Welt, in der wir wissen, dass das immer die Grundlage unseres Handelns sein wird?" "

In den letzten 12 Monaten wurde Blizzard für seine Monetarisierung von Diablo IV, Overwatch 2 und anderen Titeln heftig kritisiert. Die Fans haben die Battle Passes und überteuerten kosmetischen Gegenstände langsam satt, und doch scheint es, dass Blizzard von dieser Strategie noch nicht abrückt.