Blizzard präsentiert Blizzcon-Grafik und zeigt erste Spiele

Vor ein paar Tagen veröffentlichte Blizzard auf seinem Twitter-Profil die Promo-Grafik zur Blizzcon 2019. Dieses Jahr steht der Barbar aus Diablo im Zentrum der Aufmerksamkeit, Starcraft ist lediglich in Form eines mechanischen Skins für den Erzengel Tyrael (den wir in dieser Form aus Heroes of the Storm kennen) zu sehen. Außerdem erkennbar sind Tracer aus Overwatch, Sylvanas von World of Warcraft und im Hintergrund noch ein verrückter Wissenschaftler, der mit Hearthstone-Karten spielt.

Blizzard hat uns bei dieser Gelegenheit daran erinnert, dass sie den Verkaufsstart der virtuellen Tickets für die Veranstaltung im kommenden Monat beginnen werden. Das Event findet vom 1. bis zum 3. November im kalifornischen Anaheim Convention Center statt. Hoffentlich geht es mit der Diablo-IP dort wieder bergauf.