Blizzard plant drei separate Streams mit Neuankündigungen für Hearthstone, World of Warcraft und ein Warcraft-Handyspiel

HQ

Am Abend kündigte Activision Blizzard drei Veranstaltungen an, auf denen kommende Inhalte besprochen und vorgestellt werden sollen, die im Warcraft-Universum angesiedelt sind. Am 15. März möchte uns Blizzard erste Details zu drei kommenden DLC-Kartenpaketen in Hearthstone: Heroes of Warcraft vorstellen. All diese Erweiterungen sollen noch in diesem Jahr erscheinen. Im Mai wird das Studio, „das erste Spiel im Warcraft-Universum, das für Mobilgeräte entwickelt wurde" enthüllen. Bis zu diesem Zeitpunkt erwarten wir keine neuen Informationen zu diesem Projekt. Am 19. April soll die nächste WoW-Erweiterung angekündigt werden. World of Warcraft: Shadowlands erschien 2020 und es wurde mit dem jüngsten Content-Update abgeschlossen.