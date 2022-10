Blizzard plant, die Helden von Overwatch 2 in der zweiten Staffel neu auszubalancieren

HQ

Wenn du in letzter Zeit Overwatch 2 gespielt hast und es schwer hattest, dass Genji dich in Stücke hackt, Sombra dich ständig hackt, vielleicht wird Ana nicht aufhören, dich einzuschläfern, oder Winston wird nicht aufhören, dich mit seiner Tesla-Waffe zu zappen, und du hast gehofft, dass Blizzard einen bestimmten Charakter in den Boden zwingen würde, nun, wir haben einige interessante Neuigkeiten für dich.

Im Rahmen eines neu veröffentlichten Blogbeitrags hat der kalifornische Entwickler bekannt gegeben, dass er bis zur zweiten Staffel keine Änderungen an der Balance der Helden vornehmen wird, da Blizzard glaubt, dass "das Gesamtleistungsniveau eines Helden weit von unseren Zielen entfernt ist".

In dem Beitrag hat der Entwickler im Wesentlichen darüber gesprochen, wie Panzer anders funktionieren, mit weniger auf dem Schlachtfeld auf einmal, und dass, während D.Va und Zarya in den Augen der Spieler scheinbar einige der dominanteren Charaktere sind, andere Panzer in Bezug auf die Gewinnrate Schritt halten.

Und das Gleiche gilt für Schadens- und Unterstützungsrollen. Für den Schaden ist Sombra wieder ein Gesprächsthema (aufgrund des Aufpralls und der Belästigung, die sie Panzer verursacht), aber Blizzard stellt fest, dass selbst Symmetra und Torbjorn in Bezug auf die Gewinnraten auf Augenhöhe sind. Die Unterstützung ist auch sehr gleichmäßig, wobei Kiriko eine ähnliche Gewinnrate hat, da die Spieler ihre Fähigkeiten und ihr Angebot in den Griff bekommen.

Ansonsten wurde angemerkt, dass in der zweiten Staffel die Karte Rialto zurückkehren wird, mit einigen geringfügigen Änderungen, und dass bestimmte andere Karten die Rotation für die Saison verlassen werden, so dass Blizzard die Dinge frisch halten kann.

Es gab auch eine Entschuldigung für die kompetitiven Spieler, die einen unglaublich niedrigen Rang erhalten haben. Blizzard korrigiert dies, indem es denjenigen, die dieses Schicksal erlitten haben, einen Schub gibt.

Zu guter Letzt wird uns gesagt, dass das Team versucht, das Problem der Gummibänder zu beheben, das das Spiel plagt, und dass wir weitere Blogposts und Updates erwarten können, wenn wir uns der zweiten Saison nähern, die im Dezember beginnen soll.