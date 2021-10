Blizzard pausiert Blizzcon und Online-Ersatzveranstaltungen bis auf weiteres

HQ

Normalerweise findet Ende Oktober/Anfang November die alljährliche Blizzcon statt, doch derzeit gibt es mehrere Gründe, warum weder den Fans, noch den Veranstaltern zum Feiern zumute ist (nur einer davon ist das Corona-Virus). Blizzard hat die Fan-Messe bereits im Frühjahr abgesagt und vage auf eine digitale Ersatzveranstaltung namens Blizzconline verwiesen, die dieses Jahr erstmals stattfand. Das Format sollte im Februar 2022 zurückkehren, doch wir erfahren gerade, dass auch dieses Livestream-Event ins Wasser fällt.

Die Entwickler geben an, dass sie Zeit, Energie und Ressourcen lieber in andere Bereiche stecken. Blizzard möchte dennoch Ankündigungen und Nachrichten zu den laufenden Projekten bekanntgeben, aber dafür reichen die bestehenden Kanäle aus. Das Konzept Blizzcon wird vorerst also in keiner Form zurückkehren, doch die Messe sollen eines Tages wieder Fans und Entwickler vereinen, hofft das Team.