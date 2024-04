Blizzard nimmt umstrittene Hearthstone-Änderung zurück

HQ

Die Live-Service-Ära ist eine knifflige Angelegenheit, denn jetzt fühlt es sich so an, als ob Spiele nicht nur hinter Ihrem Geld her sind, sondern auch Ihre Zeit brauchen. Du musst den Battle Pass kaufen und 40 Stunden lang grinden, um Peter Griffin am Ende zu bekommen.

Hearthstone ist der neueste große Sünder, wenn es darum geht, Spieler dazu zu bringen, mehr Zeit im Spiel zu verbringen, da es kürzlich ein System eingeführt hat, bei dem die Anforderungen, um eine wöchentliche Quest zu meistern, im Vergleich zu früher verdreifacht wurden. Anstatt zum Beispiel 5 Ranglistenspiele zu gewinnen, müssten Sie 15 gewinnen.

Die EP-Belohnung wurde für diese Quests erhöht, aber nur um 20 %, was nicht wirklich fair ist. In einer neuen Reihe von Patchnotes räumt Blizzard ein, dass es zu weit gegangen ist, aber dennoch wurden die Questanforderungen verdoppelt, anstatt sie zu verdreifachen.

Die Fans sind damit nicht gerade glücklich, denn selbst wenn sie etwas weniger zu tun haben, haben sie immer noch das Gefühl, dass ihre Zeit im Spiel nicht gut investiert wird. Die Rechnung scheint immer noch nicht aufzugehen, aber das könnte die neue Normalität für Hearthstone-Belohnungen sein.