Blizzard: Mercenaries ist "eine neue Art, Hearthstone zu spielen"

Nach einem kleinen Leak in der letzten Woche ist es nun offiziell. Blizzard wird einen neuen Mercenaries-Spielmodus für Hearthstone: Heroes of Warcraft am 12. Oktober auf unterstützten Plattformen veröffentlichen. In dieser Herausforderung trefft ihr auf über 50 Söldnerhelden aus dem World-of-Warcraft-Universum, die ihr nacheinander rekrutieren und freischalten könnt.

Unter diesen 50 Söldnern befinden sich Sylvannas, der Lichkönig und Ragnaros. Jeder von ihnen verfügt über eigene Fähigkeiten, die ihr durch wiederholten Einsatz bis auf Stufe 30 anhebt. Ihr müsst die Fähigkeiten eures Teams in eine Spieldurchlauf anpassen, aufeinander abstimmen und weiterentwickeln, damit ihr mögliche Synergieeffekte auspärgt. Mercenaries wird mit PvE- und PvP-Inhalten angereichert sein, wobei die Belohnungen zwischen beiden Varianten aufgeteilt werden.