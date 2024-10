Blizzard lässt versehentlich die gesamte Hearthstone-Erweiterung durchsickern

HQ

Die kommende Hearthstone-Erweiterung - The Great Dark Beyond - wurde vor Kurzem angekündigt, und schon jetzt haben die Spieler die Möglichkeit, sämtliche Karten zu begutachten, die vor dem Erscheinen der Erweiterung am 5. November enthüllt werden.

Dies ist auf einen Fehler mit der kostenlosen Karte des Spiels zurückzuführen (danke, PCGamer), die zur Feier der Ankündigung der Erweiterung ausgegeben wurde. Der Avatar von Hearthstone ist eine einzigartige Karte, mit der du eine Packung öffnen und alle Karten daraus spielen kannst, sobald sie beschworen wurde. Sobald ihr jedoch den Avatar von Hearthstone beansprucht habt, bedeutet das, dass ihr alle Karten, die noch nicht enthüllt wurden, in eurem Kartenherstellungsmenü sehen könnt.

Es ist eines der größten Leaks in der Geschichte von Hearthstone und ruiniert die übliche Formel, die das Spiel für die Enthüllung von Erweiterungskarten hat. Streamer, Creators und andere bekommen oft einen Blick auf ein oder zwei Karten, um sie ihrem Publikum zu zeigen, und diese Tropffütterungsmethode sorgt oft für einen Hype um die Blindgängerkarten, die in jede Erweiterung einfließen.