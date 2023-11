Blizzard-Künstler will Gears of War-Filmsequenzen erstellen

Ihr habt wahrscheinlich noch nie von Jamir Blanco gehört, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass ihr einige seiner Werke gesehen habt, da er digitaler Bildhauer und filmischer Charakter-/Kreaturenkünstler bei Blizzard ist. Eines der Dinge, die er erschaffen hat, ist Lilith für Diablo IV, und wie ihr sicherlich wisst, sehen Blizzards Filmsequenzen sehr, sehr gut aus.

Da Blanco nach der Übernahme von Activision Blizzard nun ein Teil von Microsoft ist, ist er nun daran interessiert, mit einem anderen Franchise außerhalb von Blizzard zusammenzuarbeiten... Zahnräder des Krieges. Dies wurde in einem X-Post enthüllt, in dem er schreibt, dass er "gerne an einigen Gears of War-Filmsequenzen arbeiten würde".

Der Xbox-Chef Phil Spencer hat zuvor gesagt, dass er offen für die Idee ist, die vielen Studios von Microsoft IPs teilen und an verschiedenen Projekten arbeiten zu lassen. Ob dies bedeutet, dass Blanco in der Lage sein wird, an Gears of War zu arbeiten, bleibt abzuwarten, aber drücken wir die Daumen, dass es passieren wird, da es wahrscheinlich einen Schritt nach vorne bedeuten würde, wenn es um die Filmsequenzen geht.