Blizzard kündigt die Diablo IV: Lord of Hatred-Erweiterung an und begrüßt die Paladin-Klasse

Der Game Awards-Abend brachte zahlreiche große Ankündigungen, und natürlich nutzte Blizzard die Gelegenheit, den Spielern überall die nächste große Erweiterung für Diablo IV: Lord of Hatred vorzustellen. Diese Erweiterung wird völlig getrennt von der ersten 2024 veröffentlichten Erweiterung, Vessel of Hatred, aber die Geschichte dessen, was dort passiert ist, bis zu einem gewissen Grad fortsetzen.

Die letzte Schlacht gegen Mephisto naht, da der Dämon mächtiger ist als je zuvor, und der Wanderer muss die schwierige Entscheidung treffen, ein Bündnis mit seiner uralten Feindin Lillith zu schließen, die von den Toten zurückgekehrt ist, um die vollständige Zerstörung von Sanctuary zu verhindern. Auf einer Reise durch die älteste Region der Welt, Skovos, die ehemalige Heimat von Inarius und Lillith, werden wir eine einzigartige Region mit Biomen, Dungeon-Designs und Monstern erforschen, wie sie in der Reihe noch nie zu sehen waren. Diablo IV: Lord of Hatred erscheint am 28. April 2026 in drei verschiedenen Versionen: Standard, Deluxe und Ultimate. Oh, und falls du Diablo IV: Vessel of Hatred vorher nicht besaßt, keine Sorge, denn es wird hier ebenfalls enthalten.

Aber das ist noch nicht alles, denn zusammen mit dieser neuen Story-Kampagne kommen zwei neue Klassen in Diablo IV. Einer wird in naher Zukunft noch enthüllt, der andere ist die Paladin-Klasse. Der Laladin ist ein heiliger Krieger, der mit göttlicher Macht erfüllt ist und seine Strategie auf einer Kombination aus Nahkampf, Auren und engelschem Licht aufbaut. Es wird vier Eide oder Unterklassen geben, aus denen der Paladin wählen kann, je nach Spielstil, in einer Formel, die wir beim Spiritualisten in Vessel of Hatred gesehen haben. Diese Eide sind Juggernaut, Zealot, Judicator und Disciple.

Was denkst du – wirst du Sanctuary vor der Vernichtung gegen Mephisto verteidigen, wenn Diablo IV: Lord of Hatred im April erscheint?

Diablo IV: Lord of Hatred Paladin-Klasseneidegalerie