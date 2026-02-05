Blizzard kommentiert Overwatchs heldenlastige Pläne für 2026: "Das nächste Jahr könnte etwas anderes werden"

HQ

Blizzard hat alles getan, um sicherzustellen, dass Overwatch ein unvergessliches Jahr 2026 haben wird. Es werden Unmengen an Inhalten geplant, von denen wir die meisten kürzlich in unserem eigenen Spotlight-Artikel kommentiert haben. Doch das auffälligste Versprechen für dieses Kalenderjahr ist die Ergänzung von zehn neuen Helden im Spiel, von denen fünf nächste Woche vollständig erscheinen, wenn die erste Staffel 2026 am 10. Februar erscheint.

Wird das also der neue Inhaltsplan-Rhythmus sein? Können wir jedes Jahr 10 Helden für Overwatch erwarten? Diese Frage haben wir Blizzard direkt während eines kürzlichen Besuchs im Hauptquartier des kalifornischen Entwicklers in Irvine gestellt, wo der stellvertretende Spieldirektor Alec Dawson erklärte, dass sich wahrscheinlich jährlich etwas ändern wird.

"Der Fokus dieses Jahres liegt wirklich auf den Helden und der Erzählung", beginnt Dawson. "Also die Erzählung vorantreiben und euch im Laufe des Jahres mit einer Menge neuer Helden bekannt machen. Insgesamt zehn, richtig. Das nächste Jahr könnte etwas anderes werden. Es könnte ein Spielsystem wie Perks sein, das das Gefühl der Helden verändert, aber es könnte auch einfach eine andere Art davon sein."

Er fährt fort: "Wir versuchen wirklich herauszufinden, denke ich, langfristig, womit wir Spieler überraschen können? Ich denke, wir werden die Spieler überraschen, indem wir dieses Jahr 10 Helden veröffentlichen. Ich denke, Overwatch hat viel Designraum, in den wir weiterentwickeln können, aber wir denken immer darüber nach, wie viel Komplexität wir einführen können, wie wir sicherstellen können, dass es sich auch später wie ein zugängliches Spiel anfühlt. Wir wollen nicht ewig darauf aufbauen, also müssen wir das manchmal auch auf andere Weise überarbeiten."

Vielleicht wird sich 2027 also auf andere Teile des Spiels konzentrieren und gleichzeitig eine prägnantere Auswahl neuer Helden bieten. So oder so ist es wahrscheinlich eine sichere Annahme anzunehmen, dass 10 Helden pro Jahr nicht die Norm sein werden, da die Karten für 2026 offenbar so gefallen sind.

