Blizzard: KI kann mit dem langweiligen Zeug umgehen, Menschen bleiben kreativ

Es ist kein Geheimnis, dass die Spieleindustrie voll und ganz auf KI setzt, wobei Giganten wie Take-Two und EA sie bereits als Teil ihrer Produktionspipelines einsetzen. Jetzt hat sich Blizzard Entertainment der Liste angeschlossen und die Implementierung in World of Warcraft offen zugegeben. In einem Interview mit Eurogamer verteidigte Gabriel Gonzalez, ein Mitglied des Visual-Arts-Teams von Blizzard, den Einsatz von KI durch das Studio. Er betonte, dass die Technologie in erster Linie eingesetzt wird, um sich wiederholende und zeitaufwändige Arbeiten zu reduzieren und mehr Zeit für kreative Unternehmungen zu gewinnen.

"Ich denke, dass für uns und die Art und Weise, wie wir über KI und die Tools nachdenken können und wie wir sie integrieren können oder auch nicht, auf die Frage zurückgeht, wie wir Wege finden, die niederträchtigeren Teile der Arbeit zu beseitigen und den Mitarbeitern mehr Zeit zu geben, kreativ zu sein." erklärte Gonzalez.

Er zitierte sogar ein praktisches Beispiel aus World of Warcraft: die Helmanpassung. Da das Spiel eine große Auswahl an Rassen mit Hörnern, ungewöhnlichen Ohrformen und anderen einzigartigen Merkmalen bietet, wurde die KI verwendet, um den Prozess der Anpassung der Helme für jeden Charaktertyp zu rationalisieren. "Dinge wie KI helfen dabei sehr." bemerkte Gonzalez.

Blizzard betonte jedoch, dass KI nicht für kreative Kernaspekte wie das Entwerfen von Charakteren oder Gameplay-Mechaniken verwendet wird – Bereiche, in denen menschliche Kreativität immer noch als wesentlich angesehen wird. Trotzdem gibt die Entwicklung Anlass zur Sorge, da viele in der Branche bereits ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil Unternehmen zunehmend auf KI setzen, um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Die große Frage ist also nicht, ob, sondern wann KI in kreativere Prozesse eingeführt wird, auch in den großen Studios.