Blizzard hat die nächsten drei World of Warcraft-Erweiterungen enthüllt

Blizzard hat auf der BlizzCon 2023 nicht eine, nicht zwei, sondern drei Erweiterungen für World of Warcraft enthüllt. Alle drei Erweiterungen sind miteinander verbunden und werden in einer größeren Geschichte namens World of Warcraft: The Worldsoul Saga enthalten sein.

Die erste Erweiterung trägt den Titel The War Within und soll zu einem außerplanmäßigen Zeitpunkt im Jahr 2024 erscheinen. Die anderen beiden Erweiterungen, die in The Worldsoul Saga enthalten sind, heißen Midnight und The Last Titan. Während der Präsentation beschrieb Chris Metzen, Creative Director von World of Warcraft, die Erweiterung als "den Höhepunkt der ersten 20 Jahre unseres Geschichtenerzählens".

In einer offiziellen Beschreibung von The War Within heißt es: "Bereitet euch darauf vor, unter die Oberfläche von Azeroth hinabzusteigen, um unterirdische Welten voller verborgener Wunder zu erkunden, das Vertrauen der neuen verbündeten Rasse der Irden zu gewinnen und euch einem uralten Bösen zu stellen, das in der Dunkelheit lauert."

Den Trailer zu The War Within könnt ihr euch hier ansehen: