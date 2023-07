Blizzard hat bessere Diablo IV Patches für die Zukunft versprochen

HQ

Kurz vor Season of the Malignant, dem ersten saisonalen Update für Diablo IV, veröffentlichte Blizzard ein massives Update, das so ziemlich jeden Aspekt des Action-RPGs ansprach. Als die Mega-Patchnotizen veröffentlicht wurden, dauerte es nicht lange, bis die Spieler anfingen, ihre Meinung zu den Änderungen zu äußern, was zu einer Art Protest auf Bewertungsplattformen führte, bei denen die Nutzerbewertungen des Spiels deutlich sanken. Blizzard hat sich seitdem zu diesen Aktionen von Fans geäußert und gesagt, dass der Patch sowohl schlecht war als auch dass er in Zukunft nie wieder etwas Ähnliches tun wird.

Im Rahmen des jüngsten Entwickler-Streams am Kamingespräch sagte Community-Manager Adam Fletcher: "Wir möchten uns bei allen für das Feedback bedanken, was die Reduzierung der Spielermacht angeht. Wir wissen, dass es schlecht ist. Wir wissen, dass es keinen Spaß macht... Wir möchten auch darüber sprechen, was wir mit diesem Patch erreichen wollten, und über die Änderungen, die die Spieler am Ende gesehen haben. Und dann wollen wir unabhängig davon auch darüber sprechen, dass wir nicht vorhaben, jemals wieder einen Patch wie diesen zu machen."

Die Idee für den Patch war, das Spiel unterhaltsamer zu machen, aber das war eindeutig nicht der Fall. Zu diesem Zweck verspricht Blizzard, einige verschiedene Teile des Spiels zu korrigieren, die sich mit dem Patch geändert haben, darunter Legendary-Aspekte für Sorcerer und Barbarian, mehr Speicherplatz, größere Stapel und aufregendere Nightmare Dungeons. Der Haken an der Sache ist, dass der nächste Patch ein wenig Zeit braucht, um ausgerollt zu werden, also erwarte nicht, dass du ihn erst in ein paar Wochen sehen wirst.

Was denkst du über den aktuellen Zustand von Diablo IV?