Blizzard gibt Overwatch 2-Spielern einen kostenlosen Skin, um die Probleme bei der Veröffentlichung auszugleichen

HQ

Es ist nicht zu leugnen, dass der Start für Overwatch 2 ziemlich miserabel war. Zwischen DDoS-Angriffen, fehlgeschlagenen Account-Migrationen, Servertrennungen, enormen Anmeldewarteschlangen und so weiter war es eine Herausforderung, Blizzards Shooter-Fortsetzung seit ihrem Debüt am 4. Oktober zu schätzen. Aber glücklicherweise versteht Blizzard das und arbeitet nicht nur an Fixes und Lösungen, sondern versucht auch, Fans für ihre Geduld zu belohnen.

Dies geschieht in Form eines legendären Reaper-Skins namens Cursed Captain und eines Health Pack Weapon Charm. Beide Gegenstände stehen allen Spielern zur Verfügung, die sich zwischen dem 25. Oktober und dem Ende der ersten Saison in das Spiel einloggen. Blizzard hat auch gesagt, dass es daran arbeitet, auch mehrere Doppel-Match-XP-Wochenenden zu veranstalten, um die verlorene Zeit aufzuholen, aber spezifische Daten für diese müssen noch bekannt gegeben werden.

Wir können auch ein weiteres Update später in dieser Woche zu anderen Spielrückmeldungen erwarten.