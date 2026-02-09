Blizzard gibt ein Update zu einem Hearthstone-Konsolenport: "Wir wissen, dass es möglich ist"

HQ

Obwohl Hearthstone auf PC und mobilen Geräten ein großer Erfolg ist, hat es nie den Sprung auf Konsolen geschafft. Man kann zwar argumentieren, dass die Kartenkampfmechaniken nicht grundsätzlich zum controllerbasierten Gameplay passen, aber die Ausstattung einer Nintendo Switch mit Touchscreen und sogar Maussteuerung auf der Switch 2 macht die Plattform doch sicher zu einem festen Anwärter auf Hearthstone? Dennoch hat Blizzard in dieser Hinsicht noch nichts Weiteres preisgegeben.

Im Rahmen unserer jüngsten Reise nach Irvine, Kalifornien, um Blizzards Hauptquartier zu besuchen, hatte Gamereactor die Gelegenheit, sich mit Executive Producer Nathan Lyons-Smith zusammenzusetzen, wobei wir kurz darüber sprachen, ob Hearthstone auf Konsolen kommen könnte und sogar eigene Versionen für die immer größere Anzahl an Handheld-PCs und mehr auf Heimkonsolen ausgerichteten Desktop-Systeme wie Steam Machine anbieten könnte.

Lyons-Smith sagte uns: "Jetzt gibt es nichts mehr anzukündigen." Er fuhr aber fort und erklärte: "Es gibt ein gewisses Maß an Investition, das wir tätigen müssen, um das zu erreichen. Vor allem was UI und UX angeht, wobei es sehr natürlich ist, auf diesen Plattformen ein Kartenspiel zu spielen. Ich weiß, dass es möglich ist, Duels of the Planewalkers aus Magic vor vielen Jahren war absolut entzückend, und deshalb weiß ich, dass wir es schaffen können. Es ist eine Frage, ob es dort genug Spieler gibt, außer wer sein Handy oder Tablet herausholt. Es war so aufregend, dieses Marktsegment wachsen zu sehen, sodass wir dann sagen können: Ja, lass uns das machen."

