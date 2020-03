Blizzard gibt Ausblick auf Entwicklungsstand von Diablo IV

Alles deutet darauf hin, dass Diablo IV noch ziemlich lange auf sich warten lassen wird, immerhin muss sich Blizzard die Zeit nehmen, um eine eigene Identität für ihr nächstes Spiel zu entdecken und darum herum eine faszinierende Gameplay-Schleife aufbauen. Obwohl die Produktion noch nicht sehr weit fortgeschritten ist, möchte der Entwickler die Spieler einbinden, indem sie uns über die Fortschritte aufklären. Wir konnten im neuesten Blog-Beitrag einige Infos, Videos und Bilder aufschnappen, die wir uns noch mal genauer anschauen wollten.

Im ersten Update sehen wir die sogenannten Kannibalen, das ist eine blutrünstige Gruppe von Feinden, mit denen wir es in Diablo IV zu tun bekommen werden. Außerdem ist auf dem Material das derzeitige Aussehen der Benutzeroberfläche zu erkennen oder das Inventar beim Schmieden. Auch der Skillbaum wurde präsentiert. Ein paar Bilder haben wir unten eingefügt, aber wer auf dem Laufenden bleiben will, wirft besser einen Blick in den Blog von Blizzard.