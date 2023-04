Blizzard erstellt angeblich "Krisenkarten", weil es so viele Entwickler verloren hat

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Blizzard Entertainment ein Fetzen des Entwicklers ist, der es einmal war. Verschiedene rechtliche Probleme und Kulturprobleme, die von der Führungsebene schlecht gehandhabt wurden, sind in den letzten Jahren ans Licht gekommen und haben das Unternehmen so verwüstet, dass Entwickler in Scharen gegangen sind. Und die Art und Weise, wie Blizzard dieses Problem nicht angeht, hat dazu geführt, dass seine aktuellen Entwickler frustriert sind, wie es bei World of Warcraft-Produzent Adam "Glaxigrav" und Senior Game Designer Allison Steele der Fall ist.

Ersterer erklärte auf Twitter: "Laut darüber zu sein, weil ich diese Woche eine weitere Person verloren habe.

"Blizzard verliert erstaunliche Talente, weil jemand, der an der Macht ist, nicht auf die Game Directors hört, die seine Produkte herstellen. DE&I bedeutet auch Vielfalt des Denkens, insbesondere wenn es durch Daten und Finanzen gestützt wird."

Glaxigrav fuhr fort und fügte hinzu: "Ich möchte nur Videospiele machen. Ich möchte erstaunliche Bestseller machen, die von der Kritik gefeiert werden. Ich möchte Dragonflights *besser* machen. Ich möchte *bessere* Erfahrungen machen.

"Das können wir nicht tun, wenn wir alle loswerden, die es geschafft haben.

"Letzter Gedanke: "etwas Talent" untergräbt den Punkt.

"Wir erstellen Krisenkarten, die zeigen, was wir versenden können und was nicht. DAS ist der Kapazitätsverlust, mit dem wir konfrontiert sind.

"Ich habe buchstäblich einen Zeitplan, den ich durchstreiche, wenn die Leute Bescheid geben."

Steele kommentierte dann Glaxigravs Gedanken: "Die erzwungene Rückkehr ins Büro hat uns einige erstaunliche Menschen gekostet und wird uns in den kommenden Monaten noch mehr kosten.

"Es ist eine schreckliche, kurzsichtige, selbstzerstörerische Politik, die nur unsere Fähigkeit schwächt, die Art von Spiel zu liefern, die wir machen wollen und die unsere Spieler verdienen."

Wenn man bedenkt, dass Blizzard Anfang des Jahres auch den Leiter von World of Warcraft Classic, Brian Birmingham, verloren hat, ist klar, dass das Unternehmen heutzutage ein Problem mit blutenden Talenten hat.