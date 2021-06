Blizzard erklärt uns, warum Korthia in WoW: Shadowlands die Stadt der Geheimnisse ist

Mit der Veröffentlichung des Content-Updates "Ketten der Herrschaft" wird Blizzard Entertainment die Handlung und das Abenteuer von World of Warcraft: Shadowlands am 30. Juni erweitern. Eine der wesentlichen Neuerungen ist der frische Spielbereich Korthia, der laut dem Lead Quest Designer Johnny Cash ein sehr mysteriöser Ort sein soll:

"Korthia ist dieser Ort, der im 'Dazwischen' versteckt war; in diesem Raum zwischen den Teilen von Shadowlands. Er wurde versteckt, weil es darin viele Dinge gibt, die die alten Rassen der Schattenlande den Gefängniswärter nicht finden lassen wollten. Aber wie wir im Eröffnungsfilm sehen und wir in der Geschichte bisher gelernt haben, will der Gefängniswärter einige dieser Dinge [unbedingt] haben. Er nimmt also diese buchstäblich riesigen Ketten und wirft sie in den Äther hinein, um Korthia zu finden, was ihm letztendlich auch gelingt. Er holt [Korthia] ein und verankert es physisch im Schlund."

Ein alternativer Titel für Korthia ist "Die uralte Stadt der Geheimnisse" und wir haben deshalb nachgefragt, welche Geheimnisse der neue Spielbereich vor uns verbirgt:

"Zusätzlich zu all dem Wissen, nach dem der Gefängniswärter sucht, sind dort auch alle möglichen anderen Dinge versteckt. Das alles wurde als uraltes Gewölbe für alle möglichen Dinge gebaut, [...] die niemand jemals finden sollte. Während der Gefängniswärter also nach ganz bestimmten Dingen sucht, entdecken wir auch alle möglichen interessanten Dinge, die sowohl unseren Bündnissen als auch uns selbst dabei helfen, den Kampf gegen den Gefängniswärter zu führen."

Weitere Informationen zu World of Warcraft: Shadowlands - Chains of Domination finden ihr unten im vollständigen Interview mit Johnny Cash (Lead Quest Designer) und Frank Kowalkowski (Technical Director) von World of Warcraft: Shadowlands.