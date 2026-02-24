Blizzard erforscht Adaptionen mit größerem Erfolg: "Wir wollen auf jedem erdenklichen Bildschirm erscheinen können"

HQ

Angesichts des IP-Goldrausches, der in letzter Zeit durch Hollywood gefegt und viele der größten und beliebtesten Spiele-Franchises und Marken aufgerissen hat, ist es fast überraschend, dass Blizzard Entertainment nicht in den Verband gezogen wurde. Natürlich hat Blizzard mit dem animierten Warcraft-Film schon einmal in die Adaptionsgewässer getaucht, aber viele andere ikonische Serien haben nicht denselben Fokus erfahren. Aber vielleicht wird sich das bald ändern.

Im Gespräch mit Variety erklärte Blizzard-Präsidentin Johanna Faries, dass das Unternehmen nicht davor zurückschreckt, andere Unterhaltungsmedien zu erkunden, sondern darauf treibt, auf "jedem erdenklichen Bildschirm" zu sein.

Faries merkt an: "Wir reden viel darüber. Wir sind nicht Blizzard Games, wir sind Blizzard Entertainment. Wir wollen auf jedem erdenklichen Bildschirm erscheinen können. Wir wollen neue Fans gewinnen können, die vielleicht seit 35 Jahren nicht mehr bei uns waren. Wie wir Hollywood oder Film und Fernsehen weiterhin auf größere Weise einbinden, wird kurzfristig wahrscheinlich ein großer Teil dieses Rezepts sein. Wir spielen auch Musik. Wir spielen auch in nicht-traditionellen Räumen, natürlich über das Gaming hinaus."

Wie das effektiv aussehen könnte, äußert Fairies, dass es derzeit "hochgenerative, proaktive, kurzfristige Diskussionen in fast jeder unserer Welten gibt, was wir tun können, welches Format funktioniert und wer das richtige Team ist, um das auf hohem Niveau neuen Zielgruppen zugänglich zu machen." Das kommt zu einer sehr kühnen Behauptung, dass "jedes unserer IPs einige der die größten linearen Medienerfahrungen, die die Welt erleben konnte."

Angesichts der vielen hervorragenden filmischen Trailer, die Blizzard veröffentlicht, haben viele gewünscht, dass Overwatch eine Marke ist, die in größerem Umfang erforscht wird, wobei Faries dies sogar kurz im folgenden Satz thematisiert.

"Es ist etwas, das uns sehr regelmäßig signalisiert wird. Immer wenn wir irgendeine Art von Hintergrundgeschichte veröffentlichen, einschließlich einer filmischen These, gibt es einen sehr verbreiteten Ausdruck: Ich wünschte, wir könnten mehr davon haben, ich wünschte, wir könnten diese Geschichten genießen. Als ich also die Rolle des Franchise-GMs übernommen habe, waren diese zukünftigen Chancen und Möglichkeiten etwas, das mich dazu gebracht hat, ja, ja, ja zu sagen, weil ich denke, wir haben das Spiel geliefert, aber es gibt immer noch so viel vom breiteren Franchise-Erlebnis, das ich Spielern und Fans bringen wollte."

Würden Sie gerne sehen, dass Blizzard weiter erkundet, seine größten Franchises in andere Unterhaltungsmedien zu bringen?