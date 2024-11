Blizzard enthüllt vor den World Finals zwei neue Overwatch-Esports-Thementracks

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass das letzte Event im kompetitiven Overwatch 2 Kalender 2024 stattfindet. Ab morgen findet der World Finals für den Overwatch Champions Series statt, wobei am Wochenende auf der DreamHack Stockholm etwas los ist. Da dies bevorsteht, möchte Blizzard uns alle mit der Einführung von zwei neuen Titeltracks für seine E-Sport-Abteilung in Stimmung bringen.

Die Tracks sind als Anthem und Overtime bekannt, und obwohl wir sie zweifellos während der Übertragung am Wochenende mehrmals hören werden, können Sie sich die beiden neuen Songs auch unten anhören, da sie auf YouTube veröffentlicht wurden.

Wenn ihr mehr über die achtWorld Finals teilnehmenden Teams erfahren wollt, wie das Turnierbaum strukturiert ist und wann es losgeht, könnt ihr hier vorbeischauen, um all diese Informationen und mehr zu finden.