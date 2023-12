Blizzard enthüllt Roadmap für World of Warcraft 2024

HQ

Die Vorfreude auf World of Warcraft im nächsten Jahr ist groß. 2024 ist es 20 Jahre her, dass wir zum ersten Mal unsere eigenen Abenteurer in Azeroth erstellt haben, und es scheint, als würde sich Blizzard darauf vorbereiten, dass dieses Jubiläum ein großes wird.

Wie auf der Website von Blizzard beschrieben, wird es im Jahr 2024 eine Menge für World of Warcraft und World of Warcraft: Classic geben. Abgesehen von der Cataclysm Classic-Erweiterung, die im Frühsommer 2024 erscheinen soll, und World of Warcraft: The War Within, die im Frühherbst erscheinen wird, gibt es noch gute Sachen, auf die man sich freuen kann.

Die Schlachtzüge von World of Warcraft: Dragonflight werden Anfang 2024 neu aufgelegt, und eine neue PvP-Saison wird die Wartezeit auf The War Within hoffentlich etwas verkürzen. Für World of Warcraft: Classic sorgt die Saison der Entdeckungen wieder dafür, dass sich die erste Hälfte des nächsten Jahres frisch und unterhaltsam anfühlt.

Sehen Sie sich beide Roadmaps unten an: