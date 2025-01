Blizzard enthüllt Austragungsorte für die Live-Events der Overwatch Champions Series 2025

HQ

Jetzt, da wir uns im Jahr 2025 befinden, hat Blizzard eine Reihe von Informationen darüber geteilt, was es für das Live-Element des Jahres 2025 geplant hat Overwatch Champions Series. In dieser Saison wird es in Asien, dem Nahen Osten und Europa Präsenzveranstaltungen geben, und was wo stattfinden wird, finden Sie im Folgenden Informationen.

Die Champions Clash in Stage 1 werden im April zu den Hangzhou Esports Center in China strömen. Das genaue Datum muss noch bestätigt werden, aber wir wissen, dass die besten acht Teams aus der ganzen Welt teilnehmen werden, wobei sich zwei Teams pro Region (EMEA, NA, Asien und China) qualifizieren werden.

Der Midseason Championship für Stage 2 wird im Juli als Teil des Esports World Cup nach Riad, Saudi-Arabien, reisen. Das genaue Datum und das Format für dieses Turnier müssen noch bestätigt werden.

Zu guter Letzt kehrt der World Finals nach Stockholm, Schweden, zurück, um irgendwann im November beim Stockholmsmassan stattfinden. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung werden zu gegebener Zeit ebenfalls eintreffen.

Auf welches Event freust du dich am meisten?