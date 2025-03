Blizzard enthüllt alles über den dänischen Kopfgeldjäger von Overwatch 2

HQ

Wir wussten schon seit einiger Zeit, dass der 43. Charakter, der zu Overwatch 2 kommt, die dänische Kopfgeldjägerin Freja sein wird. Dies wurde im Februar bestätigt, als Blizzard seine Pläne für den größten Teil des Jahres 2025 für Overwatch 2 ankündigte, wo bestätigt wurde, dass Freja in Saison 16 erscheinen wird, mit einigen frühen Spieltestzeiten in der aktuellen Saison 15.

Während wir der Ankunft von Saison 16 im April immer näher kommen, hat Blizzard einen tieferen Blick auf Freja geworfen, und das alles als Teil eines Trailers, der in die Geschichte und Vergangenheit des Charakters eintaucht. Wir erfahren, was passiert, wenn Frejas neuester Auftrag für den Antagonisten Maximilien nicht ganz nach Plan verläuft, und das alles in einer liebevoll animierten Form, die ihre erstaunlichen Armbrustfähigkeiten zur Schau stellt.

Schaut euch diesen Trailer unten an, bevor ihr Freja an diesem Wochenende im Rahmen der begrenzten Testzeit zwischen dem 21. und 23. März auf die Probe stellen könnt.