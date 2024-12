Blizzard entfernt die aktuellen Versionen von Warcraft I und II, aber GOG verspricht, sie für die Ewigkeit aufzubewahren Die polnische Plattform bietet einen Rabatt für die aktuellen Titel an und nimmt sie auch in ihr Programm zur Erhaltung von Spielen auf, damit sie auch in Zukunft immer unterstützt werden.

HQ Das Thema der Bewahrung von Spielen ist nicht immer eine Politik, die die großen Unternehmen, die die Spiele überhaupt erst entwickelt haben, unterstützen wollen, zumindest nicht, ohne etwas dafür bekommen zu können. Viele feierten, dass Blizzard bei der Übertragung des 30-jährigen Jubiläums der Warcraft-Franchise eine Warcraft Remastered Battle Chest mit den beiden Originalspielen ankündigte, die für die neuen Zeiten aktualisiert wurden, aber es scheint, dass es vor seiner Veröffentlichung am 13. Dezember versucht, diejenigen zu löschen, die es schon seit Jahren auf GOG gibt (und die viel billiger sind). Es scheint ein kleines Problem zu sein, aber vielleicht nicht so unbedeutend. Diese älteren Versionen haben einige verbesserte Multiplayer-Unterstützung und Textur-Updates und sind auch DRM-frei verfügbar. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie sie heruntergeladen haben, sie in 50 Jahren auf Ihrem kompatiblen System installieren können, wenn Sie möchten. Sie werden für immer Ihnen gehören. Blizzard möchte, dass ihr mit den neuen Sachen zur Kasse geht, ohne Zugang zum Original zu haben (obwohl diese Originalversionen derzeit auch auf battle.net sind, ist es durchaus möglich, dass sie am 13. Dezember, dem einmonatigen Jubiläum des Verkaufsstarts, auch dort verschwinden). PC Gamer, der das Problem ans Licht gebracht hat, hat versucht, Blizzard zur Klärung zu kontaktieren, hat aber noch keine Antwort erhalten. GOG hat jedoch bereits einen Schritt unternommen und angekündigt, dass Warcraft I & II jetzt Teil ihres Spielerhaltungsprogramms sind und unbefristeten Support bieten, damit es auch in Zukunft immer Kompatibilität mit diesen Versionen geben wird. Die einzige Bedingung ist, dass es sich um diejenigen handelt, die sie in ihrem Shop vertreiben, und dass sie vor dem 13. Dezember gekauft werden müssen, wenn sie aus dem Verkauf bei GOG entfernt werden. Wenn ihr also das originale Warcraft I & II-Erlebnis auf dem PC haben wollt, mit der Garantie, es jetzt und in Zukunft genießen zu können, solltet ihr es euch vor dem 13. Dezember bei GOG holen. Außerdem haben sie jetzt einen zusätzlichen Rabattcode "MakeWarcraftLiveForever", der ein paar zusätzliche Euro vom Endpreis abzieht. Werden Sie es sich entgehen lassen?