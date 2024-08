Blizzard denkt bereits darüber nach, wo die Worldsoul-Saga "enden könnte und was das als nächstes auslösen könnte"

HQ

Das nächste große Kapitel von World of Warcraft ist da. Die Erweiterung The War Within ist da, und mit diesem Gedanken im Hinterkopf kehren Spieler auf der ganzen Welt nach Azeroth zurück, um das aufregende erste Kapitel von The Worldsoul Saga zu erleben. Aber auch wenn es zwei weitere Erweiterungen geben wird, die diese nächste Ära von WoW ausmachen, hat Blizzard schon begonnen, seinen Blick in die Zukunft zu richten? Laut Game Director Ion Hazzikostas denkt das Team bereits weit voraus.

Im Gespräch mit Hazzikostas auf der Gamescom wurde mir gesagt: "In sehr lockeren Worten begann ich darüber nachzudenken, wo die Saga enden könnte und was das als nächstes auslösen könnte. Aber ehrlich gesagt, wir haben alle Hände voll zu tun mit, weißt du, drei Erweiterungen für die Planung, die Story-Entwicklung und die Entwicklung der Welt. Aber wir machen an all diesen Fronten große Fortschritte.

"Weißt du, ich war in Meetings über Aspekte, wie die letzten Titan-Patches aussehen werden. Das ist nun die dritte Erweiterung der Trilogie. Wir reden darüber, wo das alles enden wird. Und das ermöglicht es uns, besser als je zuvor Samen zu säen, die Fäden vorauszuahnen und zu weben, die sich auf der ganzen Linie auszahlen werden. Denn ich denke, wir haben ein festeres Gefühl dafür, wohin die Reise geht, als je zuvor. Und das ermöglicht es uns, heute einen besseren Job zu machen."

Während ihr noch heute in The War Within einsteigen könnt, solltet ihr euch das vollständige Interview unten ansehen, um mehr über die Erweiterung und Hazzikostas' beste Ratschläge zur Bewältigung der Herausforderungen zu erfahren, die sie bieten wird.