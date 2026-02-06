Blizzard bestätigt Termine und Orte für die Live-Events der Overwatch Champions Series 2026

HQ

Es ist unklar, ob Overwatch Esports und die Overwatch Champions Series jemals das gleiche Niveau an Bedeutung wie die Overwatch League erreichen werden, aber Blizzard hört nicht auf mit seinen Versuchen, dorthin zurückzukehren.

Zu diesem Zweck wird die OWCS im Jahr 2026 episch werden, mit drei großen internationalen und Präsenzveranstaltungen, die sich über das gesamte Kalenderjahr erstrecken. Das erste Spiel findet am Ende der ersten Phase statt, wobei das Champions Clash für den 22. und 24. Mai in Tokio, Japan, geplant ist. Anschließend folgt die Midseason-Meisterschaft vom 29. Juli bis zum 2. August, die in Riad, Saudi-Arabien, im Rahmen des zurückkehrenden Esports World Cup stattfindet. Schließlich werden die World Finals vom 2. bis 6. Dezember nach China stattfinden, wobei die genaue Gastgeberstadt noch nicht bestätigt ist.

Blizzard hat außerdem bestätigt, dass Tickets für die Midseason Championship nun erhältlich sind, wobei Informationen zum Champions Clash und den World Finals zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.