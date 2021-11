Blizzard braucht mehr Zeit für Diablo IV und Overwatch 2, Veröffentlichung in 2022 unwahrscheinlich

HQ

Activision Blizzard hat noch nie darüber gesprochen, wann Diablo IV oder Overwatch 2 erscheinen werden. Auf einem Investorentreffen im Februar haben die Manager durchscheinen lassen, dass die beiden Spiele noch lange nicht fertig sind und diese Andeutung scheint nicht von ungefähr zu kommen. Heute Abend meldete das Unternehmen auf einer Investorenpräsentation: „[...] Wir planen inzwischen einen späteren Start von Overwatch 2 und Diablo IV als ursprünglich vorgesehen."

"Das sind zwei der am sehnlichsten erwarteten Titel der Branche und unsere Teams haben in den letzten Quartalen große Fortschritte bei der Fertigstellung gemacht. Trotzdem glauben wir, dass die Teams etwas mehr Zeit benötigen, um die Produktion abzuschließen und ihre kreativen Ressourcen weiter auszubauen. [Dadurch soll sichergestellt werden, dass] die Titel nach der Veröffentlichung unterstützt werden können, [sodass] diese Veröffentlichungen ihre Communities noch viele Jahre lang begeistern und begeistern."

Ein konkretes Erscheinungsjahr wird nicht mehr genannt und deshalb glauben wir nicht daran, 2022 bereits mit der Veröffentlichung eines dieser Vorhaben rechnen zu dürfen. In beiden Spielen fanden in letzter Zeit verschiedene Führungswechsel statt, die sicher nicht spurlos an den bestehenden Teams vorbeigegangen sind. Bislang haben wir auch noch von keinem der Titel besonders viel gesehen.