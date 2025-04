Blizzard bestätigt die Launch-Helden für den Stadion-Modus von Overwatch 2

HQ

Vor ein paar Monaten kündigte Blizzard seine Pläne für das nächste Jahr von Overwatch 2 an, eine große Flut von Neuigkeiten, die zeigten, dass 2025 das bisher beste für den Helden-Shooter sein könnte. In diesem Zusammenhang wurde bestätigt, dass Season 16 einen neuen Modus namens Stadium einführen wird, der den Fans die Möglichkeit bietet, in einer serienähnlichen Struktur auszutreten, die sich über ein Best-of-Seven-Format erstreckt. Da dies bald für die Fans verfügbar sein wird, hat Blizzard nun eine Reihe von Informationen über die Ankunft von Stadium geteilt.

Der Modus bietet 5v5-Aktionen und verwendet nur Rollenwarteschlangensysteme. Es werden drei Spielmodi zu sehen sein, darunter Push, Control und Clash auf diesen neun Karten, und der Modus bietet nicht nur eine neue Third-Person-Perspektive zum Spielen und Ranglisten-Ligen, die es zu erobern gilt, sondern auch 17 Launch-Helden.

Für wen es sich dabei handelt, wird es nur sechs Schadens-, sechs Unterstützungs- und fünf Panzer geben, und es gibt:



D.Va



Junker-Königin



Orisa



Reinhardt



Sarja



Ashe



Cassidy



Genji



Mei



Mäher



Soldat 76



ANA



Juno



Kiriko



Lucio



Gnade



Moira



Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe der restlichen Woche mehr über Stadium erfahren werden, bevor es am 22. April in Übereinstimmung mit Season 16 erscheint.