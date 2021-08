Blizzard bereitet massive Änderungen für WoW: Shadowlands vor

HQ

Blizzard hat über das offizielle WoW-Forum bekanntgegeben, dass sie mit Patch 9.1.5 einige Änderungen in World of Warcraft: Shadowlands vornehmen werden. Das Entwicklerteam wird die Testserver demnächst mit ersten Updates versorgen, doch es gibt noch keinen Zeitplan für die vollständige Veröffentlichung der Aktualisierungen auf den öffentlichen Servern.

Viele der Änderungen sind das Resultat von Spieler-Feedback, das seit Monaten in den Foren des Spiels gefordert wird. Beispielsweise wird eine Option zum Überspringen der anfänglichen Schlund-Sequenz verfügbar sein, wenn ihr das Tutorial bereits mit einem anderen Charakter abgeschlossen habt. In Zukunft sollen die Abonnenten auch zwischen den Bündnissen (englisch. "Covenants") wechseln können, ohne Strafen zu erhalten. Das Anwenden von Conduits (damit wechselt ihr zwischen speziellen Fortschrittsystemen in den Shadowlands-Fraktionen) wird in Zukunft keine Energiekosten mehr voraussetzen.

Da die aktiven Spielerzahlen von WoW in den letzten Monaten drastisch zurückgegangen sein sollen, bleibt abzuwarten, ob diese Maßnahmen ausreichen werden, um einen Teil der Abonnenten zurückzuholen.