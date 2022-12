Blizzard bereitet chinesische Spieler auf das Ende von World of Warcraft vor

HQ

Es sieht so aus, als ob das Rennen für chinesische Spieler in World of Warcraft vorbei ist, wenn der aktuelle Serverpark im Januar geschlossen wird. Die Vereinbarung zwischen Blizzard und NetEase, die das Spiel 14 Jahre lang in China vertrieben haben, endete im Oktober und es ist kein neuer Partner in Sicht. Die beiden Parteien versuchten, eine neue Vereinbarung zu unterzeichnen, aber laut einer Erklärung von NetEase-Chef William Ding gab es grundlegende Meinungsverschiedenheiten, die es unmöglich machten, gemeinsam weiterzumachen. Alle neuen Verkäufe von Blizzard-Spielen in der Region wurden ebenfalls eingestellt und nur die Partnerschaft mit Diablo Immortal bleibt bestehen.

John Hight, der General Manager von World of Warcraft, hat einen Brief an alle chinesischen Spieler veröffentlicht, in dem er erwähnt, dass Blizzard hart an der Entwicklung eines Tools arbeitet, mit dem ihr eure Charaktere, Fortschritte und Konten speichern könnt, in der Hoffnung, dass in Zukunft eine Lösung auftauchen wird, die es World of Warcraft wieder ermöglicht, in der Region spielbar zu werden. Neben World of Warcraft werden auch Overwatch, Diablo 3, Hearthstone, Starcraft 2 und Heroes of the Storm bis Ende Januar in China eingestellt.