Activision kündigte während des letzten Investorentreffens an, dass eines ihrer Teams an einem groß angelegten Handyspiel auf Basis der Warcraft-Lizenz arbeite: „Blizzard plant für das Jahr 2022 umfangreiche neue Inhalte für das Warcraft-Franchise, darunter neue Erlebnisse in World of Warcraft und Hearthstone. [Außerdem] sollen zum ersten Mal brandneue, mobile Warcraft-Inhalte in die Hände der Spieler gelangen." Weitere Informationen gibt es bislang nicht.

Quelle: PC Gamer.