Blizzard arbeitet an temporären und permanenten Verbesserungen der Diablo-II-Resurrected-Server

Die Neuveröffentlichung von Diablo II: Resurrected leidet seit dem Start des Spiels vor einem Monat regelmäßig unter Server-Problemen und das möchte Vicarious Visions schleunigst in den Griff bekommen. In einem Artikel verrät ein Community-Manager, dass auch die Server-Struktur des Remakes teilweise auf altem Code basiere, der mit den "modernen Spielgewohnheiten" (schnell neue Matches erstellen und sie wieder verlassen) überfordert ist. Die Beta-Tests sollen die Entwickler nicht hinreichend auf dieses Problem vorbereitet haben, heißt es im Beitrag.

Blizzard arbeitet nun parallel an mehreren temporären und langfristigen Fehlerbehebungen. Zum einen wird neuer Code bereitgestellt, der die Server-Lasten insgesamt mindern soll. Das wird unter anderem zur Folge haben, dass ihr im Fall der Fälle mehrere Minuten an Spielfortschritt verlieren könnt, weil die Spieldaten nicht mehr minütig zwischengespeichert und synchronisiert werden. Wer sich in kurzen Zeitabständen mehrmals mit den regionalen Spiel-Servern verbindet, wird in absehbarer Zeit auf einen Warteplatz versetzt - das sei laut dem Entwickler aber keine finale Lösung. Die Anmeldungen bei den Online-Diensten von Diablo II: Resurrected sollen in Zukunft ebenfalls via Login-Warteschlange geschehen.