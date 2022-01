Blizzard arbeitet an mysteriösem Survival-Spiel anscheinend seit 2017

HQ

Letzte Woche kündigte Blizzard überraschend ein neues Survival-Game für PC und Konsole an. Da wir zuvor noch nicht von diesem Projekt gehört haben und Blizzard üblicherweise ein Studio ist, das sich viel Zeit für die Fertigstellung eigener Veröffentlichungen nimmt, gingen wir davon aus, dass dieses Vorhaben vermutlich noch nicht sehr weit vorangeschritten sein dürfte. Der Projektleiter Craig Amai schreibt auf Twitter allerdings, dass er den Titel bereits "vor einiger Zeit" als Projekt-Pitch auf seinem Schreibtisch entdeckt habe.

Aus seinem Linkedin-Profil geht hervor, dass Amai seit Juli 2017 an einem noch unbekannten Projekt arbeitet, was im Umkehrschluss bedeuten könnte, dass Blizzard in der einen oder anderen Form seit bald fünf Jahren mit diesem Titel beschäftigt ist. Obwohl sich die Vorproduktionsphase sehr stark von der Vollproduktion unterscheidet, wäre es demnach nicht undenkbar, dass das Spiel die reine Konzeptphase bereits hinter sich gebracht hat. Ob das aber gleichzeitig bedeutet, dass wir das Spiel vor dem Jahr 2024 sehen werden, ist eine ganz andere Frage.

Quelle: Gamingbolt.