Blitzlichtgewitter Bright Memory: Infinite für Xbox Series X angekündigt

Bright Memory: Infinite war das erste Spiel, das am gestrigen Abend auf der Inside Xbox präsentiert wurde. Es hat viel Aufmerksamkeit erhalten, da es wie ein High-Budget-Titel aussieht, tatsächlich aber von einer einzelnen Person erstellt wird. Trotzdem können wir uns auf Action mit hoher Oktanzahl in atemberaubend aussehenden Umgebungen freuen, wenn wir in dieses Abenteuer aus dem Jahre 2036 eintauchen.

Laut der Pressemitteilung ist ein "seltsames Phänomen, für das Wissenschaftler keine Erklärung finden können, am Himmel aufgetreten", weshalb wir als Mitglied der SRO (Supernatural Science Research Organization) zu den Waffen greifen dürfen. Klar. Der Titel wird Smart Delivery auf der Xbox unterstützen und ansonsten auch auf dem PC veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass Bright Memory: Infinite auch auf die Playstation-Konsolen springt, doch bis dahin könnt ihr euch zuerst einmal den neuen Trailer anschauen.