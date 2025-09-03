Blitzcrank ist der neueste Champion, der für 2XKO enthüllt wird

HQ

"Müll erkannt" zu hören, kurz bevor ein Roboter meinen Kopf in den Boden knallt, ist sicherlich eine Möglichkeit, mich wütend zu machen, ein Kampfspiel zu beenden, und das scheint Blitzcranks Brot und Butter zu sein. Der Roboter scheint eine ultimative BM-Maschine im League of Legends-Kampfspiel 2XKO zu sein, denn er ist der neueste Champion, der für das Spiel enthüllt wird.

Blitzcranks Modell ist absolut riesig und er sieht im Vergleich zu einigen der anderen Champions etwas langsam aus, wenn es um Bewegungen geht, aber sobald er einen Gegner in einem Griff erwischt, scheint es für ihn Verwüstung einzuläuten. Aus der Fern- und Kurzdistanz kann Blitzcrank einen Gegner in seinen Griff ziehen, bevor er ihn zuschlägt oder in die Luft schießt, um weitere Kombos zu erhalten. Er sieht ein bisschen aus wie Robot aus Your Only Move is Hustle (wenn du es weißt, weißt du es).

Blitzcrank lässt sich sehr gut mit seinen Griffen verketten, was ihn in gewisser Weise vergleichbar mit King von Tekken macht, aber dank seines erweiterten Griffs mit mehr Optionen für die größere Reichweite. Er wird in der geschlossenen Beta am 9. September spielbar sein, und wenn ihr euch selbst ein Bild von seinem Gameplay machen wollt, schaut euch den Trailer unten an: