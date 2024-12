Blippo+ ist ein FMV, das "Over-the-Top-Fernsehen" liefern soll

Die Day of the Dev Showcases sind im Laufe der Jahre als Orte bekannt geworden, an denen man einige der verrücktesten und seltsamsten Indie-Projekte finden und sehen kann. Diese jüngste Ankündigung passt definitiv in diese Rechnung.

Bekannt als Blippo+, ist dies ein FMV, bei dem es darum geht, ungewöhnliches und unbeschreibliches Fernsehen zu präsentieren. Das Projekt ist so seltsam und schwer zu definieren, dass es wahrscheinlich am besten auch in den eigenen Worten von Entwickler Blippo+ beschrieben wird, da sie folgendes sagen:

"Blippo+ ist ein Broadcast-Kommunikationsdienst, der das Beste an Nachrichten, Community und Unterhaltung bietet. Es ist übertriebenes Fernsehen, das wirklich übertrieben ist."

Da das Spiel erst während des Day of the Devs: The Game Awards Edition angekündigt wurde, wissen wir noch nicht, wann Blippo+ erscheinen wird, aber was wir wissen, ist, dass das Spiel auf dem PC erscheinen und von Panic veröffentlicht wird. Schauen Sie sich unten einige Screenshots an.