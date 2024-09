Blinky krönt sich zum GeoGuessr Weltcupsieger

Es mag Sie überraschen, das zu hören, aber GeoGuessr hat tatsächlich eine sehr lebendige und prominente professionelle Szene. Es ist sogar so beliebt, dass es die Unterstützung hat, eine große persönliche Veranstaltung auszurichten, von denen eine am Wochenende in Stockholm, Schweden, stattfand und bei der die besten anwesenden GeoGuessrs um einen Teil des Preispools von 50.000 US-Dollar kämpften.

Nach einem arbeitsreichen Wochenende wurde der Franzose Mathieu "Blinky" Huet schließlich zum Champion gekrönt, wobei er sich gegen das US-amerikanische "mk" durchsetzte. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Blinky mit einem Preispool von 20.000 $ nach Hause geht, sowie mit weiteren 5,6.000 $, da er auch den Crowdfunding-Pot gewonnen hat.

Es ist derzeit unklar, wie die Zukunft des GeoGuessr -Wettbewerbs aussehen wird, aber zweifellos wird er 2025 zurückkehren und besser als je zuvor sein.