Blink-182 und Pac-Man starten eine Zusammenarbeit auf der San Diego Comic-Con 2026

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Vom 23. bis 26. Juli ist es Zeit für eines der größten gaming-bezogenen Events des Jahres, wenn die San Diego Comic-Con 2026 startet. Wie üblich werden zahlreiche Aussteller erwartet, die sich unter anderem auf Comics, TV-Serien, Sammlerstücke und Videospiele konzentrieren. In diesem Zusammenhang wurde eine etwas unerwartete Zusammenarbeit angekündigt.

Die Pop-Punk-Band Blink-182 hat sich mit Pac-Man zusammengetan, und diese Zusammenarbeit findet man am Stand #1415. Die Zusammenarbeit markiert das 25-jährige Jubiläum von Blink-182s Album Take Off Your Pants and Jacket, und Besucher können sich unter anderem auf einen UFO-Fänger mit Preisen auf Basis von Blink-182 und Pac-Man freuen. Zusätzlich wird exklusives Blink-182 x Pac-Man-Merchandise versprochen, darunter eine nummerierte LP-Veröffentlichung und ein T-Shirt.