Blightbound: Am 27. Juli beginnt auf PS4, Xbox One und PC der Kampf gegen die Verderbnis

Letztes Jahr im Mai berichteten wir erstmals über den Dungeon Crawler Blightbound, in dem sich drei Helden einem geheimnisvollen Nebel stellen müssen, der ihr Land ins Verderben reißt. Seinerzeit erweckte das Spiel nicht zuletzt dank seiner düster-stimmungsvollen Optik unser Interesse. Nachdem im Juli 2020 der Startschuss für den Early Access fiel, nähert sich der Multiplayer-Titel von Ronimo Games und Devolver Digital nun der Veröffentlichung.

So enthüllt eine Ankündigung auf der Steam-Seite von Blightbound, dass der Release für PC, PS4 und Xbox One am 27. Juli erfolgen wird. Crossplay zwischen den drei Plattformen soll auf Anhieb möglich sein. Bei Steam ist Blightbound aktuell um 25 Prozent im Preis reduziert und kostet derzeit 14,99 Euro.