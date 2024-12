Bleed Esports wurde der PUBG Global Championship-Slot entzogen

HQ

Nächste Woche beginnt eines der letzten großen E-Sport-Turniere des Jahres, wenn das PUBG Global Championship 2024 seine Aktion beginnt, die persönlich in Kuala Lumpur, Malaysia, stattfindet. Da diese Veranstaltung sehr bald ansteht, hat Krafton nun bekannt gegeben, dass sich die Liste der teilnehmenden Teams leicht ändert, da eine Organisation die Anforderungen für die Teamberechtigung nicht erfüllt hat.

Es werden Bleed Esports sein, die nicht am Major-Event teilnehmen werden, da ihr Startplatz für das Turnier aberkannt wurde. Krafton erklärt:

"Da BLEED Esports, das Seed-Team für die PUBG Global Championship 2024 im asiatisch-pazifischen Raum, die Voraussetzungen für die Teilnahme an der PGC 2024 als teilnahmeberechtigtes Team nicht erfüllt, haben wir beschlossen, den Turnier-Seed zu widerrufen."

Je nachdem, welches Team den Slot als Ersatz nimmt, geht dies an From the Future, ein Team, das den Slot erbt und den gleichen Kader erbt, der zuvor unter dem Banner Bleed Esports bekannt war.

Das Global Championship beginnt am 9. Dezember und läuft bis zum 22. Dezember, wobei die 24 teilnehmenden Teams um einen Teil eines Preispools von 1,5 Millionen US-Dollar kämpfen.