Bleed Esports plant, seinen Valorant Kader für die Saison 2025 zu überarbeiten

Bleed Esports hat einen schwierigen Lauf in der Valorant Champions Tour Pacific -Region, seit es nach einer dominanten Saison 2023 in der Challengers -Szene in die Division aufgestiegen ist. Um ihren Platz in der ersten Division des Valorant eSports zu sichern, hat die Organisation beschlossen, ihren Kader massiv zu ändern, mit Plänen für eine komplette Überarbeitung für die Saison 2025.

Bleed stellt fest, dass vier seiner Spieler bereits zu Free Agents ernannt wurden, wobei Derrick "Deryeon" Yee, Jorell "Retla" Teo, Kim "Zest" Gi-seok und Jaccob "yay" Whiteaker das Team verlassen werden. Was die verbleibenden Mitglieder und Mitarbeiter betrifft, so ist unklar, was die Zukunft für diese Leute bringen wird, während Bleed seinen Wiederaufbau fortsetzt.

Unabhängig davon hat Bleed viel Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, da die Saison 2024 effektiv vorbei ist und die Saison 2025 wahrscheinlich frühestens im Januar 2025 beginnen wird.