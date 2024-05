Bleach: Brave Souls ist auf dem Weg zu Switch und Xbox

HQ

Wie der Name schon sagt, basiert das Actionspiel Bleach: Brave Souls auf dem beliebten Manga und Anime gleichen Namens. Es wurde bereits 2015 (2016 im Westen) als Free-to-Play-Spiel für Smartphones veröffentlicht und wurde schnell populär. Fünf Jahre später wurde es für PC veröffentlicht, und 2022 war es Zeit für PlayStation 4.

Jetzt denkt KLab anscheinend, dass es an der Zeit ist, das Publikum wieder zu erweitern, und hat bestätigt, dass Bleach: Brave Souls nun auch für Switch und Xbox Series S/X veröffentlicht wird. Leider wissen wir nicht, wann es in diesen Formaten Premiere haben wird, aber es wird zumindest im Sommer passieren, also ist es keine lange Wartezeit.