Blaze deutet auf ein Comeback für die begehrten Evercade-Patronen hin.

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Retro-Gaming ist heißer denn je, und der Kauf kompletter Spiele aus den 80ern und 90ern in schönen Editionen ist oft lächerlich teuer. Vielleicht ist das der Grund, warum das kürzlich angekündigte Neo Geo AES+ so viel populärer wurde, als SNK und Plaion erwartet hatten, und es gibt weitere Beispiele für neue Retro-Formate, die so beliebt geworden sind, dass Probleme entstanden sind.

Wie Sie vielleicht wissen, ist eines der besten Formate auf dem aktuellen Markt für klassisches Gaming das Evercade. Es handelt sich um eine spezielle Retro-Konsole, die Cartridges mit Titeln einer Vielzahl großer Entwickler und Publisher verwendet. Doch obwohl es ein modernes Format mit Neuerscheinungen ist, sind die Preise für eine Reihe ausgewählter Angebote explodiert.

Der Grund ist, dass Blaze (das Evercade veröffentlicht) die Spiellizenzen nicht selbst besitzt, und diese verfallen natürlich nach einer Weile – ab diesem Zeitpunkt werden die Spiele nicht mehr hergestellt und verkauft. Und wenn es sich um sehr begehrte Titel handelt, beginnt der Bieterkrieg auf dem Secondhand-Markt. Das könnte natürlich behoben werden, indem man versucht, die Lizenzen zu verlängern und die Spiele neu zu veröffentlichen, was bisher noch nicht passiert ist, aber das heißt nicht, dass es nicht irgendwann passieren wird.

Das Magazin Retro Gamer (über Time Extension) hat mit Blaze-CEO Andrew Bryatt über die Angelegenheit gesprochen und gefragt, ob sie in Zukunft versuchen könnten, die beliebtesten Cartridges in neuen Editionen zu veröffentlichen, worauf er antwortete: "Bleiben Sie dran." Es ist sicherlich kein Ja, aber definitiv auch kein Nein. Und es zeigt, dass Pläne in Arbeit sind.

Wir drücken die Daumen für eine Lösung, damit Fans auf diesen hochwertigen Cartridges die Spiele bekommen können, die sie wollen.