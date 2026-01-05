Blauflossenthunfisch erzielt bei der Neujahrsauktion in Tokio Rekord von 3,2 Millionen Dollar: "Ich hoffe, er wäre etwas günstiger"

HQ

Wie jedes Jahr begrüßt Japan das neue Jahr mit seiner berühmtesten Fischauktion. Diesmal jedoch waren die Zahlen anders als alles, was je zuvor gesehen wurde: Genauer gesagt 3,2 Millionen Dollar. Ein riesiger pazifischer Bluefin Thunfisch wurde am Montag auf dem berühmten Toyosu-Fischmarkt in Tokio für beeindruckende 3,2 Millionen Dollar verkauft und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Der 243 Kilogramm (535 Pfund) schwere Thunfisch wurde von Kiyomura Corp., dem Betreiber der beliebten Sushi Zanmai-Restaurantkette, aufgekauft, deren Präsident Kiyoshi Kimura erneut das Bieten vor Tagesanbruch dominierte. Der Endpreis (510 Millionen Yen) übertraf den bisherigen Rekord von 334 Millionen Yen, den Kimura selbst 2019 aufgestellt hatte.

"Ich hatte gehofft, es wäre etwas günstiger", sagte Kimura den Reportern nach der Auktion. "Aber der Preis schoss in die Höhe, bevor man es merkte." Der rekordbrechende Thunfisch wurde vor der Küste von Oma im Norden Japans gefangen, einer Region, die für die Produktion einiger der besten Blauflossen des Landes bekannt ist. Der Endpreis des Fisches beträgt etwa 2,1 Millionen Yen (13.360 US-Dollar) pro Kilogramm.