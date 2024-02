Blastoise, Venusaurier und Glurak spielen die Hauptrollen in einer neuen Runde von Sieben-Sterne-Tera-Raids in Pokémon Karmesin und Purpur

HQ

Heute, am 27. Februar, ist Pokémon-Tag. Eine Feier zum Gedenken an die Veröffentlichung von Pokémon Grün und Pokémon Rot in Japan (im Westen war es Rot und Blau) und ein Datum, an dem The Pokémon Company die Gelegenheit nutzt, um wichtige Ankündigungen über das Pokémon-Franchise zu machen, sei es in Spielen, im Fernsehen oder bei anderen Pokémon-bezogenen Veranstaltungen.

Dieses Jahr war trotz der Ankündigung von Pokémon-Legenden: Z-A für 2025 und Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket für dieses Jahr nicht eines der besten, aber das bedeutet nicht, dass die aktuellen Spiele der Serie keine Updates erhalten werden. Das offensichtlichste Beispiel ist Pokémon Karmesin und Purpur, das morgen (28. Februar) in den nächsten Wochen ein Tera-Raid-Event mit den Pokémon Venusaurus, Blastoise und Glurak der ersten Generation starten wird. Venusaur und Blastoise feiern ihr Debüt in der neunten Generation, während Glurak erneut auftaucht, nachdem es das erste Pokémon im Sieben-Sterne-Tera-Raid, dem höchsten Schwierigkeitsgrad, war.

Von morgen, dem 28. März, bis Dienstag, dem 5. März, wird Venusaur der Star der Sieben-Sterne-Tera-Raids sein. Blastoise übernimmt vom 6. bis 12. März und Glurak schließt das Event vom 13. bis 17. März ab. Alle von ihnen werden Level 100 und das mächtigste Mal (perfekte Werte) erreichen, so dass diese Schwergewichte im Team einen guten Teil des Spektrums der Wettbewerbsstärke abdecken.