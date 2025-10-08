BLAST verspricht Updates für die Premier Counter-Strike 2 Rennstrecke im Jahr 2026 und darüber hinaus

HQ

Counter-Strike 2 Ein professioneller Spieler zu sein, ist ein ziemlich arbeitsreiches Leben, besonders für diejenigen, die an der Spitze der Rennstrecke stehen. Es wird viel um die Welt gereist, um an den verschiedenen Events teilzunehmen, von denen viele wöchentlich stattfinden, und in der Regel gibt es begrenzte Pausen oder sogar Online-Events, bei denen sich die Spieler aufladen können. Dieses Design bedeutet, dass die Spieler, die viel reisen, versorgt werden müssen, wenn sie ihr Bestes geben wollen, und offensichtlich sind viele unglücklich über die Art und Weise, wie BLAST diese Seite des Geschäfts handhabt.

Der Turnierorganisator hat einen Brief veröffentlicht, in dem er darauf hinweist, dass er Rückmeldungen erhalten hat und beabsichtigt, die Betreuung seiner Spieler und Teams ab 2026 zu verbessern.

Diese Änderung wird viele Verbesserungen mit sich bringen, sei es zusätzliche Unterkünfte für konkurrierende Teams, ein Upgrade des Caterings, eine Rückkehr der Spielerlounges, in denen sich die Stars zwischen den Spielen zurücklehnen können, bessere Unterstützung und Tools für das Coaching, eine Überarbeitung der Transportmethoden und sogar eine Erweiterung der Präsenz der Spielertrainer.

Diese Änderungen werden auf der ganzen Welt bei BLAST-Veranstaltungen stattfinden, aber bei den Malta Studio können wir auch festes lokales Personal und eine Auffrischung des Unterkunftsangebots erwarten.