BLAST verdoppelt seine Slam Dota 2 -Action und verspricht mehr Matches, Teams und Qualifikationsturniere

BLAST hat mit seinem Slam -Turnier den Jackpot geknackt, da das Dota 2 -Format zu einem seiner größeren und erfolgreicheren Unterfangen geworden ist. Tatsächlich hat es sich bereits als so großartig erwiesen, dass BLAST buchstäblich Slam für die Zukunft verdoppelt.

Das bedeutet, dass mehr Teams an der Action teilnehmen werden und es auch mehr Qualifikationsturniere und Matches geben werden. Jedes Event dauert nun zwei Wochen und hat sowohl ein Online- als auch ein LAN-Element. Die erste Woche wird komplett online stattfinden und Qualifikationsspiele für 12 der besten Teams der Welt bieten, bevor in der zweiten Woche eine Gruppenphase folgt, in der die beiden besten Teams direkte LAN-Halbfinalplätze erhalten und die restlichen Teams ebenfalls um die Plätze Play-In und Last Chance Playoff kämpfen. Das Play-In und das Playoffs sind die beiden LAN-Ereignisse, da das Last Chance rein online ist.

Was den Ort betrifft, an dem die LAN-Aktivitäten stattfinden werden, so wurde uns gesagt, dass sie entweder in einem BLAST-Studio oder in einer Arena auf der ganzen Welt stattfinden werden. Es gibt noch keine Erwähnung von ausgewählten Arenen, aber aufgrund des erweiterten Formats wurde der Zeitplan für kommende Events angepasst, wobei der angepasste Zeitplan unten zu sehen ist.